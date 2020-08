Bahia registra 4.524 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.524 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +2,8%) e 4.052 curados (+2,8%). Em virtude da metodologia utilizada, que envolve uma dinâmica investigativa e analítica no sentido de validar a causa básica do óbito e, assim, conferir maior fidedignidade aos dados epidemiológicos divulgados, ocorreu um represamento temporário, elevando artificialmente o número de ocorrências diárias. As 72 mortes (+2,1%) registradas neste boletim não representam o quantitativo de óbitos nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 329.928 casos descartados e 84.582 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira (31).

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários