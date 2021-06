Bahia registra mais de 15 mil casos ativos da Covid-19

Dos 1.012.200 casos confirmados desde o início da pandemia, 975.260 já são considerados recuperados, 15.699 encontram-se ativos e 21.241 tiveram óbito confirmado, destes 81 foram registrados nas últimas 24 horas. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje.

Por conta de uma falha pontual no sistema de leitura e processamento das bases de dados da Covid-19, dos governos federal, estadual e municipais identificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) neste domingo (30), não foi possível consolidar os dados das últimas 24 horas e, consequentemente, ter as informações comparativas com as 24 horas anteriores. Nesta terça-feira (01), todos os dados voltarão a ser divulgados.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.278.526 casos descartados e 226.743 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira. Na Bahia, 49.146 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários