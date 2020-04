Bahia registra sétimo óbito pelo novo coronavírus (Covid-19). Vítima morreu em Itapetinga

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que registrou, neste sábado (4), o sétimo óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado. A paciente era uma mulher de 28 anos, que tinha ido a Itapetinga realizar uma cesária. Teve alta e sete dias após o parto, apresentou quadro de insuficiência respiratória, tendo sido internada em um hospital público no município. Ela evoluiu para óbito em 1º de abril. A paciente era residente da região de Trancoso, em Porto Seguro. Informações. Governos do Estado da Bahia. Foto reprodução Redes Sociais.

