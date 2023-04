Bahia Sem Fome é apresentado para representantes do mercado publicitário

O programa Bahia Sem Fome foi apresentado, na manhã de ontem segunda-feira (10), para associações do mercado publicitário baiano. A exposição do tema foi feita pelo secretário de Comunicação Social da Bahia, André Curvello, na sede da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O coordenador-geral do programa, Tiago Pereira, também participou do encontro, cujo propósito é ampliar a capilaridade do programa, aumentando o alcance em todo o estado.

Conforme a coordenação do programa, até este domingo (9), já foram arrecadados e distribuídos 180 toneladas de alimentos. A meta macro do Bahia Sem fome é promover segurança alimentar para 1,8 milhão de pessoas na Bahia. Para Tiago Pereira, a iniciativa faz parte do conjunto de esforços para aumentar as doações de gêneros alimentícios “Aqui tivemos uma importante reunião com o mercado de comunicação, que tem um papel estratégico no sentido de sensibilizar a sociedade para a emergência da fome e, ao mesmo tempo, para que a sociedade também possa se mobilizar para fazer as doações”.

Segundo o presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Lucas Reis, a intenção é articular a participação de todos os seus associados para tornar a campanha mais conhecida por todos, e conseguir mais doações. “As próprias empresas podem atuar como doadoras e, pensando nas ações estruturantes, o mercado publicitário também é um mercado que pode oferecer opções de trabalho, capacitar e empregar pessoas para que a gente possa vencer a fome, de forma estruturada, para que a gente não volte mais a repetir esse capítulo da história da Bahia e do Brasil”.

Outras pautas também foram discutidas no encontro, entre elas ações de fortalecimento do turismo baiano. Participaram ainda da reunião João Gomes, vice-presidente da ABMP, José Américo, presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, além de Laura Passos, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro).

Bahia Sem Fome

O site www.bahiasemfome.ba.gov.br traz mais informações sobre os eixos de atuação do programa, além de link para o cadastro de doadores e área para imprensa, com acesso ao material de divulgação do programa Bahia Sem Fome. Foto: Anderson Oliveira/GOVBA

