Bahia Sem Fome implanta novos pontos de coleta em estações de metrô e amplia arrecadação em Salvador

Uma parceria entre a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e a CCR Metrô tornou ainda mais fácil a doação para o programa Bahia Sem Fome, em Salvador. A partir desta terça-feira (18), os alimentos podem ser deixados nas caixas coletoras instaladas nas estações do metrô na Lapa, Acesso Norte, Pirajá, Rodoviária, Mussurunga e Aeroporto.

A titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, explica que a escolha das estações de metrô tem o objetivo de tornar a doação mais prática. “Essa opção possibilita que todos que trafegam pelas estações do metrô tenham mais facilidade para participar do programa. Ao sair de casa, já se sabe que tem um ponto de coleta na estação onde a pessoa vai pegar o transporte para o trabalho ou para casa”. Segundo ela, a Secretaria vai cuidar de toda a logística junto com a CCR e a coordenação do programa para levar os alimentos à central e depois distribuir.

O coordenador do programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, também frisou que, nesta etapa da campanha, que completa um mês na próxima semana, o foco é a ampliação dos postos de coleta. “A gente já tem pontos nas unidades do SAC e do SineBahia, na capital e no interior do estado. A própria agricultura familiar tem feito doações. Nós recebemos na semana passada a doação de uma tonelada de farinha por agricultores que querem também compor esse grande mutirão para o enfrentamento da fome”, acrescentou.

Outros pontos de coleta

Apresentado pelo Governo do Estado no final de março, o Bahia Sem Fome já arrecadou 310 toneladas de alimentos e distribuiu 190 toneladas para 100 instituições sociais de 17 municípios baianos. As doações também podem ser feitas nos batalhões da Polícia Militar, na Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, quartéis do Corpo de Bombeiros, nas escolas estaduais, nos Núcleos Territoriais de Educação, nos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar e nas unidades do SAC. Mais informações sobre o programa podem ser acessadas através do site: www.bahiasemfome.ba.gov.br. Fotos: Feijão Almeida/GOVBA

