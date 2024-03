Bahia Sem Fome receberá 150 toneladas de alimentos doados pela Concessionária Bahia Norte

O Programa Bahia Sem Fome recebeu uma doação de 25 toneladas de alimentos entregues pela Concessionária Bahia Norte (CBN), empresa responsável pela administração das rodovias do Sistema BA-093, que interligam municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ato solidário foi realizado na manhã desta quinta-feira (29), na sede da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), no Centro Administrativo (CAB), na capital baiana. No total, a Bahia Norte anunciou a doação de 150 toneladas de alimentos ao programa de combate a insegurança alimentar na Bahia, implantado no governo Jerônimo Rodrigues.

“Estamos falando da primeira necessidade da pirâmide. Infelizmente, nos últimos anos voltamos a ter a linha de pessoas necessitadas e o Bahia Sem Fome é um programa que envolve o governo, a iniciativa privada e a sociedade e, juntos, vamos conseguir tirar, não só a Bahia, mas o país dessa situação, que é muito triste, mas temos esperança de resgatar e dar dignidade às pessoas que mais precisam”, defendeu o diretor-presidente da Bahia Norte, Guilherme Freire.

Para o secretário de Infraestrutura da Bahia, Sérgio Brito, a participação da Concessionária é muito importante neste momento em que o Estado registra centenas de cidades castigadas pelas chuvas e pela seca. “É uma doação expressiva, o governo do Estado tem essa consciência e agradece à CBN por estar conosco nessa luta. Estamos todos imbuídos em um só pensamento, que é aumentar ainda mais a quantidade de doações da população baiana, dos empresários que têm responsabilidade nesse setor, que têm um coração grande para ajudar todos os baianos que precisam”, conclamou Brito

Desde o seu lançamento, em janeiro de 2023, o Bahia Sem Fome já atendeu 110 mil famílias com doação de cestas alimentares.

“Hoje estamos atendendo também municípios em situação de emergência, com a aquisição de 30 mil cestas, mas a doação para as organizações sociais não param e são de grande valor. Sabemos que esse compromisso social das empresas parceiras é o que ajudará, junto com o Estado, a combater as desigualdades, neste caso, o direito a uma alimentação adequada”, explicou a chefe de Gabinete do Programa Bahia Sem Fome, Gisele Ramos, representando o coordenador-geral do Bahia Sem Fome, Thiago Pereira.

Instituído pela Lei 25.084/23, o Programa Bahia Sem Fome garante o acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias às pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, bem como promove a segurança alimentar e nutricional. O programa passa a contar com o Fundo Estadual de Combate à Fome e com conselhos estaduais e municipais, que vão avaliar as necessidades de cada região, em diálogo com outras ações estaduais, para a redução da insegurança alimentar e nutricional no estado. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

