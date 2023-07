Bahia será beneficiada com programa Saneamento para Todos; dez cidades receberão recursos, Jequié na lista.

Dez municípios baianos serão beneficiados pelo protocolo de intenções que prevê R$ 730 milhões para financiamento de obras de saneamento básico e esgotamento sanitário para a Bahia. O acordo entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal aconteceu na tarde de ontem terça-feira (18), na Sala das Cidades e Estados, em Lauro de Freitas, que é um dos 74 espaços da instituição instalados no Brasil esse ano, também inaugurado durante o ato de assinaturas com o Governo do Estado e com prefeituras da Bahia.

“Ter saneamento básico significa garantir às famílias o conforto de receber água tratada, ver o esgoto sendo tratado. Mas, também envolve saúde, contribuindo para a redução dos custos no setor, e economia. Quando uma cidade tem uma cobertura boa de água e de esgoto, é mais fácil para atrair pousadas, hotéis e restaurantes, bem como pensar a longo prazo”, explicou o governador.

Cerca de 1,3 milhão de pessoas serão beneficiadas pelas obras, que receberá o apoio do programa Saneamento para Todos, do Governo Federal. As cidades baianas que terão ampliação ou implantação dos sistemas de saneamento e esgotamento são Barra do Choça, Capim Grosso, Caravelas, Serrinha, Ruy Barbosa, Jequié, Nazaré, Riachão do Jacuípe, Feira de Santana e Conceição do Coité. O recurso para as obras já começa a ser repassado pela Caixa Econômica em agosto desse ano.

“Assinamos um protocolo de intenções que trata de R$ 730 milhões, distribuídos entre esses municípios, para universalizar o saneamento na Bahia. Há tempos não ocorre um financiamento como esse aqui no estado”, destacou Leonardo Góes, presidente da Embasa.

O vice-presidente da UPB (União dos Municípios da Bahia) completou. “A Caixa é muito importante para viabilizar investimentos nos municípios e nos estados. Com equipe técnica qualificada, vai ajudar na análise das licitações, contratos, projetos, inclusive as medições. Então, vai trazer para mais tranquilidade para os gestores municipais”.

Sala das Cidades e Estados

“A instalação das salas das Cidades e Estados foi um pedido do presidente Lula, para que a Caixa se aproxime novamente do seu papel de protagonista no desenvolvimento”, reforçou Maria Rita Serrano, presidente da Caixa. De acordo com a gestora, são 74 salas distribuídas pelas regiões do país, com equipe técnica do banco disponível para receber as demandas dos municípios, estados, entidades e movimentos sociais. Os técnicos vão orientar e dar andamento aos projetos.

A solenidade desta terça (18) foi a primeira recepção da Sala das Cidades e Estados, inaugurada oficialmente com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, secretários de estado, prefeitos e outras autoridades. O espaço está localizado na Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco), no 4º andar Edifício Helitower, em Lauro de Freitas. Informações: GOV/BA Foto: Feijão Almeida/GOVBA

