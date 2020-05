Bahia tem 15.963 casos confirmados de Covid-19, 5.220 recuperados e 570 óbitos

Na Bahia, dos 1.710 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 937 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 714 leitos exclusivos para o coronavírus, 486 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 68%. Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários