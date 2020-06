Bahia tem 23.463 casos confirmados de Covid-19, 8.430 recuperados e 790 óbitos

A Bahia registra 23.463 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), o que representa 17,47% do total de notificações no estado. Os óbitos contabilizados no boletim epidemiológico referem-se a um período de 13 dias, conforme observado nos perfis detalhados. Ou seja, também não ocorreram em 24 horas. Estas notificações tardias estão sendo apuradas pela Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Corregedoria.

Considerando o número de 23.463 casos confirmados, 8.430 recuperados e 790 óbitos, 14.243 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. Na Bahia, 3.337 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

