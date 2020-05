Bahia tem 8881 casos confirmados de Covid-19, 312 óbitos​ e 2.407 recuperados

A Bahia registra 8.881 casos confirmados de Covid-19, o que representa 12,73% do total de casos notificados no estado e 312 óbitos. Cumpre ressaltar que no dia 18 de maio de 2020, 300 casos confirmados aguardam reconhecimento dos municípios e não foram incluídos na análise do boletim, assim, constaram na análise 8.581 casos (faixa etária, sexo e tabela de municípios). Desta forma, os dados apresentados no boletim desta segunda-feira (18) consideram apenas os 8.581 casos já com definição do município.​

Considerando o número de 8.581casos confirmados, 2.407 recuperados e 312 óbitos, 5.862 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.​ Na Bahia, 1.086 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.​

