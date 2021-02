Bahia vacina mais de 282 mil baianos contra Covid-19

Com 282.018 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) até as 14 horas deste sábado (6), a Bahia é um dos estados do País com o maior número de imunizados. Com o objetivo de iniciar a imunização dos idosos acima de 90 anos foram distribuídas durante o último final de semana 65.350 novas doses, já ultrapassando assim a casa de 351 mil vacinas entregues aos 417 municípios. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.270 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%) e 2.925 recuperados (+0,5%). Dos 606.062 casos confirmados desde o início da pandemia, 582.140 já são considerados recuperados e 13.588 encontram-se ativos. A base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus está disponível em bi.saude.ba.gov.br/transparencia/.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários