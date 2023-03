Bahia vai contar com novo projeto de desenvolvimento rural sustentável ainda este ano

Representantes do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD/Banco Mundial) e do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), debateram, durante Missão de Identificação, que encerrou nesta sexta-feira (24), os preparativos para a implementação do novo projeto de desenvolvimento rural sustentável da Bahia. Durante o evento, foram realizados ajustes e estabelecido o cronograma para o início de execução do projeto.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, ressaltou que um dos destaques da Missão foi a apresentação da avaliação de impacto do projeto Bahia Produtiva, que antecede o novo projeto, e mostrou o quanto, efetivamente, as ações mudaram a vida das pessoas e dos empreendimentos da agricultura familiar da Bahia nos últimos anos. “Os resultados são fantásticos, após oito anos de execução do Bahia Produtiva, temos esse grande resultado. Em breve, será apresentado à sociedade baiana o novo projeto de desenvolvimento rural sustentável. É a Bahia que continua avançando e a agricultura familiar sendo cada vez mais fortalecida e alimentando os baianos e as baianas”.

O novo projeto de desenvolvimento rural sustentável atenderá 600 organizações produtivas da agricultura familiar e 30 mil beneficiários diretos com investimentos de US$ 150 milhões, visando o incremento da receita bruta dos beneficiários e das organizações produtivas. Entre as ações a serem executadas estão a melhoria e ampliação de infraestrutura, serviços e integração das organizações produtivas da agricultura familiar aos mercados.

Entre os objetivos do novo projeto estão ainda a ampliação do acesso à água e ao saneamento básico, que será executada em parceria com a Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), com o atendimento de 64 mil beneficiários diretos, implantação/recuperação de 20 mil ligações de água, e consolidação do modelo de Centrais de Água.

Além disso, o novo acordo de empréstimo irá oportunizar para agricultores e agricultoras familiares e suas organizações maior capacidade de gestão ambiental e resiliência climática, contando com a utilização de novas tecnologias e com o serviço continuado e qualificado de assistência técnica e extensão rural (ATER).

O coordenador do Bahia Produtiva, Fernando Cabral observou que a missão com o Banco Mundial teve seus objetivos plenamente atingidos. “Essa missão proporcionou uma maior clareza com relação ao desenho do projeto. Nós temos agora que preparar todas as informações necessárias para no mês de julho voltarmos para a nova missão de orientação, para que estejamos, em breve, com esse projeto completamente aprovado e com o acordo de empréstimo assinado”.

O gerente do Bahia Produtiva pelo Banco Mundial, Erivelthon Lima, explicou que essa é a primeira das três etapas fundamentais para poder aprovar o novo projeto. “A ideia dessa missão foi principalmente validar com as novas autoridades do Governo o alcance do projeto, objetivos, beneficiários e resultados esperados, assim como identificar novas oportunidades de inovação para melhorar a qualidade dos serviços e dos produtos que a gente vai entregar para a comunidade rural da Bahia. A missão foi muito exitosa, a gente conseguiu definir bem e cumprir com os objetivos. Agora, é seguir o cronograma de aprovação do projeto para que os benefícios cheguem às comunidades o mais breve possível”.

O encerramento da Missão contou com a participação do titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Osni Cardoso, da secretária da SIHS, Larissa Moraes, do presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Leonardo Góes, além de representantes da CAR, Cerb, e do Banco Mundial. Informações e Foto: ASCOM/CAR

