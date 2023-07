Bairro Parque das Algarobas vai receber pavimentação por parte da prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início, ontem dia (11), aos serviços de terraplanagem das obras de pavimentação asfáltica das vias públicas do bairro Parque das Algarobas. A intervenção faz parte do montante de investimentos que vêm sendo executados na malha viária do município, propiciando mais trafegabilidade e mais mobilidade urbana para os moradores da localidade.

As equipes de trabalho iniciaram o processo de terraplanagem da Avenida das Formigas, que apresentava severo desgaste na pavimentação, acentuado pelos danos ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade, em janeiro deste ano e, por isso, o local era caracterizado por grandes buracos e valetas que dificultavam a passagem de veículos e de pedestres.

Nesta primeira etapa, os serviços de patrolamento estão sendo realizados com motoniveladora, retroescavadeira, carro-pipa, trabalho preliminar de preparação para a pavimentação. Quando estiver concluído, será feita a imprimação, que é a aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base, antes da execução do revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Para o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, essa intervenção representa mais um avanço no âmbito da infraestrutura urbana do município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

