Balcão Virtual da Sefaz-Ba amplia rol de serviços ofertados ao contribuinte

Com mais de 20 mil atendimentos realizados desde que foi lançado em outubro do ano passado, o Balcão Virtual de Atendimento da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) acaba de ampliar o rol de serviços ofertados ao contribuinte. O serviço do Plantão Fiscal, que antes era oferecido via telefone, agora é feito pelo Balcão Virtual. Por meio desse canal, os contribuintes podem tirar dúvidas sobre a legislação tributária do Estado. Outra novidade é que agora é possível realizar através do atendimento virtual o cadastramento de destinatários ou transportadores no banco de dados da Sefaz-Ba. A informação é exigida no momento da emissão de nota fiscal avulsa pelo contribuinte e era solicitada via e-mail institucional.

Com o Plantão Fiscal e o cadastramento, passam a ser cinco os serviços ofertados por meio de atendimento do Balcão Virtual da Sefaz-Ba. O atendimento remoto ao público disponibiliza também dois dos mais requisitados serviços da Secretaria: a Emissão de DAE – Documento de Arrecadação Estadual para pagamento do IPVA e orientação sobre a Emissão de Nota Fiscal Avulsa, além de informações gerais sobre outros serviços prestados pela Secretaria.

Em média são realizados 240 atendimentos por dia no Balcão Virtual. A emissão do DAE é o serviço mais requisitado no canal. “O Balcão vem alcançando números crescentes mês a mês desde o seu lançamento, impulsionando desta forma a ampliação do rol de serviços ofertados”, explica o superintendente de Desenvolvimento da Gestão Fazendária da Sefaz-Ba, Félix Mascarenhas.

A ferramenta atende de segunda a sexta-feira das 8 às 17h30 horas, exceto nos feriados. O atendimento consiste na interação por videoconferência entre a equipe de atendentes e os usuários dos serviços do fisco estadual. O acesso à plataforma ocorre a partir das 8h, quando começa o ordenamento da fila virtual. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

