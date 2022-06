Ballet Arte Viva encanta no Primeiro dia do Trezenario de Santo Antônio

No primeiro dia do Trezenario de Santo Antônio, o Ballet Arte Viva, fez uma apresentação que encantou todos os presentes. O Ballet Arte viva, é composto por crianças de 05 há 12 anos. A madrinha do Ballet, Márcia Fagundes, assistiu a apresentação e se emocionou junto com as pessoas que participaram do primeiro dia do Trezenario de Santo Antônio, padroeiro de Jequié. Arte Viva é uma Associação Cultural, que tem sua sede própria, no Loteamento Santa Luz, e tem um trabalho social, digno de todas as homenagens.

