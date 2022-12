BAMIN alcança 1 milhão de toneladas de minério exportadas

A BAMIN alcançou a marca de um milhão de toneladas de minério de ferro exportadas pela companhia através do Terminal Marítimo de Enseada, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. O marco é resultado do embarque de produção da Mina Pedra de Ferro em 22 navios que zarparam da Bahia em direção ao mercado internacional, entre junho de 2021 e o final deste ano de 2022.

Com foco no desenvolvimento sustentável, a BAMIN ocupa uma posição estratégica como player global na produção e comercialização de minério de ferro, produzido no município baiano de Caetité, região sudoeste da Bahia. Enquanto o Porto Sul, na costa de Ilhéus, está em fase de construção, com previsão de operações a partir de 2026, a BAMIN avança na sua produção e exportação com o suporte do Terminal de Enseada.

