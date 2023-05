BAMIN apresentará projeto Porto Sul no evento internacional “Bahia Oil & Gas Energy”

O “Bahia Oil & Gas Energy 2023”, evento internacional do setor de petróleo e gás, contará com a BAMIN na sua programação. Entre os dias 24 e 26 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, o evento promoverá um ambiente de negócios setorial com conferências, área de exposição, encontro de negócios e arenas temáticas.

Gustavo Cota, diretor de operações e desenvolvimento da BAMIN, participará amanhã, dia 25 de maio, das 16h às 18h, de uma das conferências: “Oportunidades nos estaleiros, portos e terminais da Bahia”. Essa apresentação acontece dentro da Plenária Petronor, uma das atrações do evento, que fará panoramas do setor de exploração, produção, refino e transporte de petróleo e gás na Bahia. Os participantes vão discutir opções de evolução da indústria nos próximos anos.

No “Bahia Oil & Gas Energy 2023”, o diretor da BAMIN apresentará detalhes do Porto Sul, em Ilhéus (BA), contextualizando o empreendimento dentro do Projeto Integrado Pedra de Ferro, um dos maiores projetos de infraestrutura em andamento no Brasil. Trata-se de um novo corredor logístico de integração e exportação para mineração, agronegócio e outras cargas. Gustavo Cota vai abordar o Porto Sul como motor de desenvolvimento.

“Será uma oportunidade de contextualizar a importância do nosso projeto, além de listar os impactos positivos que o Terminal Portuário, e sua conexão com a FIOL, vão gerar à economia do país. Setores como mineração, agronegócio, óleo e gás, fertilizantes, papel e celulose, por exemplo, terão novas soluções logísticas ao dispor”, comenta Gustavo.

Na conferência, ao lado do diretor da BAMIN, também estarão Ricardo Ricardi (Enseada) e Juracy Gesteira (Belov), sob mediação de Eduardo Aragon (BrainMarket).

O Bahia Oil & Gas Energy ocorrerá a cada dois anos, abordando assuntos dos segmentos de exploração e produção (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e transição energética. O evento dará visibilidade às oportunidades de negócios para fornecedores de bens e serviços da indústria do petróleo, com especial atenção aos segmentos com maior vocação na Bahia, que incluem a exploração e produção onshore e offshore, os estaleiros e portos, e as indústrias petroquímicas. Informações e Foto: DARANA RP

