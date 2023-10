BAMIN capacita comunidades para prevenção a incêndios florestais

Moradores do entorno da Mina Pedra de Ferro, da BAMIN, estão mais preparados para as ações de prevenção a incêndios florestais, ocorrências comuns na região do Alto Sertão baiano em períodos de seca. A equipe de Brigada de Incêndio da BAMIN capacitou 70 alunos, de 17 e 18 anos, do Centro Educacional Prefeito Francisco Teixeira Cotrim, no povoado de Guirapá, zona rural de Pindaí. Também participaram equipes das secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente e da Defesa Civil de Caetité e Pindaí.

Com o tema “Prevenir é melhor do que combater”, o coordenador de Meio Ambiente da Mina Pedra de Ferro, Matheus Benício, apresentou os planos de ação e os programas de prevenção, além de explicar os cuidados a serem tomados com a queima do lixo doméstico; como fazer o monitoramento de fagulhas, caso encontrem algum foco de incêndio; as medidas de primeiros-socorros; e orientou para quem ligar em caso de ocorrências.

O bombeiro Arlen Tavares, que também é coordenador de Prevenção e Emergência da Mina Pedra de Ferro, destacou que realizar queimadas é crime ambiental. Ele fez também um alerta a respeito da prática perigosa de colocar fogo na vegetação de um terreno para posterior utilização em plantio. Para o coordenador, o grande risco é a quantidade de propriedades localizadas no entorno, próximo a uma grande reserva de preservação ambiental, o que aumenta as chances de os focos de incêndio se espalharem rapidamente.

“A educação ambiental ensinada aqui é de grande importância porque vai chegar até os pais dos alunos dentro de casa, com mais eficiência do que se estivéssemos capacitando os próprios adultos. Estes jovens treinados irão multiplicar o conhecimento nas suas localidades”, garantiu Tavares. Ele acrescenta que, na maior parte das vezes, o fogo inicia porque as pessoas não têm orientação, estão desinformadas e não enxergam o perigo. “Se elas souberem o que fazer, o porquê de ser feito e o que não fazer, teríamos menos episódios de incêndio na região”, explicou o bombeiro.

A coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ana Paula Dias, orienta que, em caso de incêndio, a primeira ação é sair do local e avisar ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a ocorrência. A comunidade pode entrar em contato também com o Alô BAMIN: 0800 071 2005.

