BAMIN é eleita Empresa do Ano em premiação nacional do setor de mineração

A BAMIN foi eleita Empresa do Ano do Setor Mineral de 2022 em premiação nacional promovida pela Revista Brasil Mineral, uma das mais importantes publicações do segmento no país. Por meio de voto direto do público, a premiação elegeu as empresas de mineração que mais se destacaram em diversas áreas, e a BAMIN é a vencedora na categoria “Crescimento”, onde concorreu na especificação empresa de grande porte.

Para a BAMIN este reconhecimento representa a solidez e o ritmo crescente dos investimentos em seus ativos no interior da Bahia, na ordem de R$ 20 bilhões, incluindo a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, e os projetos de logística integrada Porto Sul, em Ilhéus, e o Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

“Vamos produzir 26 milhões de toneladas anuais de minério de ferro em 2026. E tudo isso será possível porque estamos construindo, não apenas para a mineração, como também para o escoamento do agronegócio, as soluções logísticas de transporte mais adequadas. A FIOL e o Porto Sul formam um importante corredor logístico de integração e de exportação, e acima de tudo, um corredor de oportunidades para alavancar os municípios da Bahia e os projetos que contribuem diretamente para a economia do estado”, celebra Eduardo Ledsham, CEO da BAMIN.

