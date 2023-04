BAMIN e SENAI certificam 154 alunos que concluíram cursos no Projeto “Canteiro Escola”

Depoimentos emocionados marcaram a manhã da ultima quarta-feira, 12 de abril, durante a cerimônia de formatura da primeira edição de 2023 do projeto “Canteiro Escola”, no Centro de Visitantes da BAMIN – Porto Sul, em Ilhéus (BA). A iniciativa, que é uma parceria entre BAMIN e SENAI, certificou 154 alunos que integraram oito turmas de seis cursos profissionalizantes.

A mesa do evento de diplomação foi composta por Alberto Vieira, diretor de projetos da BAMIN; Rosane Santos, diretora de ESG, meio ambiente, relacionamento com comunidades e comunicação corporativa da BAMIN; Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades da BAMIN; além de Jurandir Hendler, gerente do SENAI em Ilhéus, e Érico Fontes, coordenador da unidade SineBahia Ilhéus. Os professores dos cursos também marcaram presença.

A abertura do encontro ficou sob a responsabilidade dos representantes das comunidades Tupinambás de Olivença que participaram da turma do curso de “Auxiliar Administrativo”. O ritual de celebração do grupo marcou o encerramento de um importante ciclo de qualificações, contagiando toda a plateia.

Na formatura, estavam presentes alunos das comunidades do Retiro, Ponta da Tulha, São José, Sambaituba, Aritaguá, Vila Juerana, Vila São João, Condomínio Mar e Sol, Itariri, Bairro da Conquista, Iguape, Olivença, Joia do Atlântico, Ponta do Ramo, Castelo Novo, Mamoan, Teotônio Vilela, Malhado, Novo Ilhéus, Assentamento João Amazonas, Carobeira, São Domingos, Vila Olímpio e Praia dos Coqueiros.

Além de estarem com os certificados em mãos, eles puderam fazer ou atualizar seus cadastros no SineBahia, facilitando a mediação para oportunidades profissionais. Os concluintes também saíram de lá com mudas de exemplares da flora da Mata Atlântica, vindas do Centro Ambiental Porto Sul (CAPS), da BAMIN.

CAMINHOS – Kallyne Viana, formanda do curso de “Auxiliar de Segurança e Saúde Ocupacional”, contou, emocionada, que o “Canteiro Escola” é uma esperança renovada. “Para mim, a palavra que resume esta experiência é gratidão. Além disso, concluímos o curso com a esperança no Projeto Porto Sul e no leque de oportunidades que esta qualificação traz para as nossas vidas”, enfatizou em depoimento à mesa e aos colegas.

Edna Magalhães, indígena Tupinambá da aldeia Igalha, completou o curso de “Auxiliar Administrativo” na turma direcionada especialmente para os povos da região de Olivença. “Agradeço à BAMIN por oferecer às nossas comunidades a possibilidade de conquistarmos novos conhecimentos. Essa profissionalização nos deixa preparados e de portas abertas para outras oportunidades”, concluiu.

Ailton Bevenuto, que já atua em uma das empresas prestadoras de serviço da BAMIN na região de construção do Porto Sul, formou-se no curso de “Auxiliar de Meio Ambiente – atividades com flora”. “Esses são cursos que nos fazem avançar em outras direções. O ‘Canteiro Escola’ é um estímulo para persistirmos nas nossas trajetórias profissionais, conquistando os espaços que merecemos”, destacou.

ARTICULAÇÃO – Alberto Vieira, diretor de projetos da BAMIN, parabenizou os formandos pela etapa concluída. “Esse é o nosso objetivo como empresa: um projeto de Mina, Ferrovia e Porto com inclusão e respeito às comunidades. Fico muito feliz em ver as comunidades indígenas da região conectadas com as nossas atividades”.

Para Rosane Santos, diretora de ESG, meio ambiente, relacionamento com comunidades e comunicação corporativa da BAMIN, a formatura do “Canteiro Escola” expressa a consistência e o compromisso da BAMIN. “Nosso trabalho está focado em preservar a identidade cultural das áreas de atuação da BAMIN. Capacitação e dedicação são palavras que representam um momento importante como esse”.

Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades da BAMIN, agradeceu aos formandos pelo voto de confiança no projeto. “O conhecimento é uma propriedade de vocês e ninguém pode tirar. Essa conquista está registrada e certificada por uma instituição tão importante como SENAI”.

Jurandir Hendler, gerente do SENAI Ilhéus, valorizou o potencial da articulação entre BAMIN e SENAI. “Estamos comprometidos com o desenvolvimento industrial do estado e com o estímulo para que os ex-alunos estejam no mercado de trabalho”.

Érico Fontes, coordenador da unidade SineBahia Ilhéus, valorizou o ensino e os professores que impulsionam os alunos nesta trajetória. “Vocês são fundamentais para garantir a transformação do país”, destacou o gestor. Informações e Foto: Darana RP

