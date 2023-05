BAMIN engaja comunidade e colaboradores no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes

Neste “Maio Laranja”, mês dedicado à conscientização em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a BAMIN intensificou as ações sociais integradas ao seu Programa de Prevenção à Exploração Sexual (PPES), reforçando a campanha junto às comunidades e seus times, com iniciativas espalhadas por municípios que formam a área de influência dos empreendimentos no interior da Bahia.

Em Ilhéus e região, na área das obras do empreendimento Porto Sul, as atividades em prol do “Maio Laranja” começaram no dia 9 de maio, envolvendo educadores de sete escolas em Ilhéus, e tiveram como ponto alto uma extensa programação realizada na quinta-feira, 18 de maio, data considerada o marco da campanha no Brasil. No canteiro de obras da BA-001, todas as pessoas colaboradoras da BAMIN participaram de uma palestra sobre o tema, com o intuito de sensibilizar e engajar também o público interno da companhia na prevenção desses crimes.

Ainda no dia 18 de maio, o Programa de Prevenção à Exploração Sexual (PPES) do Porto Sul foi tema de palestra durante o “Seminário Municipal de Combate à Violência e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”, realizado pela Prefeitura de Ilhéus, no Centro de Convenções da cidade. Uma iniciativa da BAMIN, o PPES tem como objetivo estruturar e fortalecer uma rede de prevenção e combate à violência sexual contra os jovens no município de Ilhéus.“Investimos em ações de conscientização dos nossos colaboradores e das empresas prestadoras de serviço. Conhecimento legal e articulação com instituições capacitadas são elementos indispensáveis para proteger as crianças e adolescentes, garantindo seu desenvolvimento psicológico, físico e social”, afirma Rosane Santos, Diretora de ESG, Meio Ambiente, Relacionamento com Comunidades e Comunicação Corporativa da BAMIN.

DIÁLOGOS PEDAGÓGICOS – As atividades do PPES envolveram oficinas de orientação, intituladas “Diálogos Pedagógicos”, para educadores em sete escolas de Ilhéus. Os encontros aconteceram de 9 a 12 de maio, em diferentes comunidades: Iguape, Ponta da Tulha, Sambaituba, Castelo Novo, São José, Vila Juerana e Barra. As oficinas trabalharam conceitos de violência, abuso e exploração sexual, orientando os educadores a conduzir ações de prevenção e combate a estes crimes.

OBSERVATÓRIO – O Programa de Prevenção à Exploração Sexual (PPES) do Porto Sul criou, em 2020, o Observatório de Prevenção à Exploração Sexual com o objetivo de garantir o respeito aos direitos definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e prevenir crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, além de apoio às pessoas em situação de prostituição, em Ilhéus (BA). O PPES integra os 34 programas socioambientais da BAMIN, relacionados à construção do Porto Sul. O programa constrói uma rede de proteção que envolve escolas, associações comunitárias, secretarias municipais e instituições sociais, congregando entidades que atuam na proteção e na defesa das crianças e adolescentes contra a violência sexual, que envolve o abuso e a exploração.

MINA PEDRA DE FERRO – Uma série de atividades em apoio ao #MaioLaranja também foram realizadas, ao longo do mês, nos municípios de Caetité, Castro Alves, Licínio de Almeida e Pindaí, que formam a área de atuação do projeto Mina Pedra de Ferro. As mobilizações começaram no dia 2, e promoveram oficinas, concursos de redação e rodas de conversa em escolas. As atividades envolveram a mobilização de entidades públicas e comunitárias de saúde, além de uma sensibilização de moradores, com a realização de caminhadas e distribuição de materiais informativos sobre o tema. A atuação da BAMIN em prol da Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes seguiu com uma programação virtual, realizada nesta sexta-feira (19), por meio de um evento de conscientização voltado a todos os funcionários da organização. Informações e Foto: DARANA RP

