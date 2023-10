BAMIN investe em operação mais sustentável para produção de minério de ferro de alta qualidade em Caetité

A Mina Pedra de Ferro, unidade produtora de minério de ferro premium da BAMIN, no município baiano de Caetité, alcança mais um importante indicador em seu programa de sustentabilidade. A usina de beneficiamento de minério recebeu investimentos para a adaptação de maquinário, passando agora a utilizar uma fonte de energia 100% elétrica, o que eliminou os motores movidos a combustíveis fósseis. A medida projeta para o ano de 2023 uma redução de 254,4 toneladas de CO² em relação ao ano de 2022.

“Este marco só é possível porque atuamos com lideranças comprometidas e focadas nas melhores performances de operação. Nos preocupamos em adotar as melhores práticas de proteção dos recursos naturais e colaborar para o bem-estar e qualidade de vida das populações”, destaca a diretora de ESG, Meio Ambiente, Relacionamento com Comunidades e Comunicação Corporativa da BAMIN, Rosane Santos.

Em plena operação desde 2021, a Mina Pedra de Ferro representa um dos maiores e mais sólidos projetos de mineração do Estado da Bahia, com capacidade atual instalada para produzir dois milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

A partir de 2027, o projeto verá sua capacidade operacional saltar para 26 milhões de toneladas anuais, quando o corredor logístico FIOL 1-Porto Sul estiver em operação. “Até lá, seguiremos priorizando uma mineração eficiente, focada em segurança e sustentabilidade”, afirma o diretor de Operações da companhia, Fernando Carneiro.

OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL – Para além dos investimentos em performance operacional, a Mina Pedra de Ferro já oferece ao mercado internacional um produto voltado para atender ao compromisso da descarbonização em escala mundial. A BAMIN realiza a extração e o beneficiamento de um minério de ferro com alto teor de pureza, a hematita. As próprias características do minério, de alta qualidade, oferecem à indústria mais eficiência, um menor uso do calor na siderurgia, o que significa menos emissões de carbono durante o seu processamento. “As siderúrgicas buscam um aço com selo verde, o que exige um minério high premium e estável, como o que é produzido na Mina Pedra de Ferro”, detalha a diretora de Sustentabilidade da BAMIN.

