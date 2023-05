BAMIN lança Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão

A BAMIN segue o seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e lança o projeto BAMINCLUSIVA. Trata-se do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) da empresa. O principal objetivo da iniciativa é desenvolver e estruturar uma cultura de igualdade de oportunidades, respeito e compreensão entre as pessoas.

Rosane Santos, diretora de ESG, meio ambiente, relacionamento com comunidades e comunicação corporativa da BAMIN, explica que esse movimento visa incorporar os critérios de ESG estabelecidos pelo mercado e melhorar a performance do negócio por meio da integração de diferentes perspectivas para a solução de problemas e tomada de decisão. Assim, a companhia estabelece metas para a performance da pauta DE&I.

“Os nossos compromissos para a promoção da Diversidade, Equidade e Inclusão são a representatividade; o desenvolvimento de carreiras e igualdade de oportunidades; uma cultura inclusiva; lideranças inclusivas; e a liberdade de manifestação de pensamento e cultura da expressão”, detalha a diretora.

O Programa BAMINCLUSIVA possui cinco pilares de atuação: letramento, mobilização, grupos de diversidade, processos organizacionais e compromissos externos. “Dessa forma, com as ações concretas na rotina da empresa, como treinamentos, coletivos voluntários, engajamento em campanhas internas, e parcerias com áreas estratégicas, sejam elas internas ou externas, poderemos mensurar o avanço do nosso Programa”, comenta Rosane.

As áreas de RH, Compliance e Comunicação estão lado a lado nesta iniciativa, com compromissos específicos, mas o projeto engaja as lideranças e todas as pessoas colaboradoras da companhia. Assim, o Programa BAMINCLUSIVA passa a incentivar a formação de grupos de diversidade, formados por pessoas voluntárias. Esses coletivos serão responsáveis por propor ações transformadoras e de mobilização dos temas de DE&I, alinhado à estrutura de governança do programa. Informações e Foto: DARANA RP

