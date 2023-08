BAMIN promove Gincana de Reciclagem nas escolas e incentiva práticas sustentáveis nas comunidades do entorno do Porto Sul

Com o intuito de promover a conscientização ambiental e incentivar a redução, separação, reutilização e reciclagem de resíduos, a BAMIN, em parceria com o Instituto Superior de Sustentabilidade (ISUS) realizou a primeira edição da Gincana de Reciclagem nas escolas das comunidades do entorno do Porto Sul. A ação teve como objetivo sensibilizar os estudantes sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos e a relevância da reciclagem.

Um total de 98 kg de resíduos recicláveis foram coletados durante a ação, incluindo garrafas PET, papelão e latas de alumínio. Todos os materiais coletados foram destinados à Cooperativa de Catadores Consciência Limpa de Ilhéus (COOLIMPA), que exerce um trabalho de valorização e promoção da reciclagem na região.

A Gincana de Reciclagem foi realizada entre os meses de abril e junho em 5 escolas municipais das comunidades vizinhas ao Porto Sul: Vila Vila Juerana, Sambaituba, Aritaguá, Caboreira e Itariri. Ao longo das atividades, aproximadamente 150 crianças participaram ativamente das três etapas da Gincana.

“Essa ação busca desenvolver a conscientização sobre resíduos sólidos, uma das principais questões enfrentadas pelas comunidades do entorno do empreendimento do Porto Sul. Trabalhar com temas como resíduos sólidos e reciclagem nas escolas é fundamental para a educação ambiental desde a primeira infância.”, afirma Luciana Castilho, supervisora da equipe do Programa de Educação Ambiental do Instituto Superior de Sustentabilidade (ISUS), parceiros da BAMIN. Informações e Foto: ASCOM: BAMIN

