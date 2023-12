BAMIN promoveu Projeto Amigos da Natureza em Escolas Públicas de Ilhéus ao longo de 2023

A BAMIN, por meio do Programa de Educação com Comunidades, em parceria com o Instituto Superior de Sustentabilidade (ISUS) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), realizou, durante todo o ano de 2023, o Projeto Amigos da Natureza com diversas ações nas escolas públicas de Ilhéus.

O Coordenador de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ramon Chalhoub, fez um balanço das atividades desenvolvidas. “O objetivo é e continuará sendo fomentar a educação e as boas práticas ambientais nas instituições de ensino do entorno do Porto Sul. Foram realizadas mais de 20 atividades em 2023, impactando positivamente quase 600 pessoas, entre alunos e professores”, destacou.

O projeto, desenvolvido em colaboração com a diretoria das escolas municipais das comunidades de Vila Juerana, Vila São José, Carobeira, Sambaituba e Aritaguá, seguiu um cronograma de atividades baseado nas datas comemorativas do Calendário Ambiental.

Entre as atividades realizadas, as 13 gincanas com o tema Reciclagem se destacaram. Segundo Ramon Chalhoub, foram 339 estudantes participantes dos eventos que propuseram tarefas como a coleta de materiais recicláveis, concursos de desenhos sobre resíduos sólidos e a criação de brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis. “Ao longo do ano, essas ações foram desenvolvidas para incentivar a redução, separação, reutilização e reciclagem de resíduos recicláveis e orgânicos, tanto dentro quanto fora das escolas”, explica.

Outra frente do projeto focou na fauna silvestre, com oito ações desenvolvidas nas escolas municipais de Ilhéus ao longo do ano. Essas atividades envolveram 241 estudantes e incluíram dinâmicas ecológicas.

Chalhoub ressaltou o compromisso da BAMIN e seus parceiros com este e outros programas para o ano de 2024, reforçando a importância da educação ambiental como pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável da região. Informações e Foto: DARANA RP

