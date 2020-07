Banda Trio da Huanna promove segunda LIVE solidária neste Sábado

Atenção nação huanneira! Vem aí a segunda live solidária da Banda Trio da Huanna. A ‘Experiência Sunset – Fuleragem da Huanna 2’ será realizada no dia 18 (sábado) em casa às 16h e transmitida através do Canal do Youtube (Trio da Huanna Oficial).

Depois do sucesso na primeira edição em abril, o grupo formado pelos irmãos Luizinho (vocalista), Lúcio (teclados), Neto (guitarra) e do amigo Fuscão (sax) promete um encontro pra lá de animado e divertido com um repertório repleto de sucessos que marcaram a carreira até as canções mais atuais, como a de trabalho ‘Vapo’ que foi apresentada no verão, além de muitas outras conhecidas de todo o público. E tem mais novidade durante a live. Será lançado o hit ‘Sonsinha’. Mais uma música que vai agitar a galera!

