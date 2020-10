Bandido assalta loja e mata comerciante com um tiro em Jaguaquara

Um bandido, ainda não identificado e que vem sendo caçado por policiais Militares, Civis e da CIPE Central em toda a região, praticou o crime de latrocínio (roubo seguido de morte), contra um comerciante de 35 anos, por volta das 17h de sexta-feira (2), dentro da loja de revenda de celulares JB Cel, na Praça Guilherme Silva, centro de Jaguaquara. O proprietário da empresa, José Orlando de Melo Júnior, foi surpreendido pelo criminoso que chegou em uma motocicleta, de arma em punho, sem fazer o uso de máscara, adentrou na loja anunciando o assalto, pedindo dinheiro e celulares.

De acordo com as imagens obtidas através das câmaras de monitoramento, o comerciante José Orlando, estava no escritório da empresa e ao perceber a ação se dirigiu à recepção, onde estavam sua esposa, três funcionários e um comerciante amigo da vítima. O comerciante teria tentado esboçar uma reação, quando foi alvejado. José Orlando que é pai de duas crianças, ainda foi socorrido pela esposa e o amigo sendo levado para o Hospital Municipal de Jaguaquara mas, não resistiu à gravidade do ferimento. Policiais Militares, Civis e da CIPE Central iniciaram e ainda realizam diligências na tentativa de localizar o suspeito. O comerciante Júnior Melo era pessoa muito querida no comércio e na cidade de Jaguaquara, onde o clima de consternação e revolta foi acentuado diante do ocorrido. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

