Bandidos colocam fogo em morador de rua na cidade de Jequié

A crueldade do ser humano não tem limites. Na madrugada de hoje (06), bandidos passaram na Rua 02 de Julho, Centro de Jequié, e atearam fogo em um cidadão que dormia na porta de uma loja. Uma unidade do SAMU foi acionada e conduzido o senhor para a emergência do HGPV. A polícia civil já está no caso e tenta identificar o acusado (s), de tentar matar queimado esse cidadão que diariamente era visto na rua 02 de Julho, próximo a câmara de vereadores. Esperamos que a polícia prenda o mais rápido possível o acusado (s), de fazer uma crueldade com esse ser humano.

O cidadão conhecido com Jocival, está internado no HGPV, e até o momento não foi informado o seu estado de saúde.

Comentários no Facebook:

Comentários