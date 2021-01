Bandidos confundem vítima como policial e espancam o mesmo e tomam motos de assalto em Jequié

Nó início da manhã de sábado (09), três bandidos abordaram um casal que estavam em uma motocicleta XRE, branca de placa policial OUR 5D54, na Fazenda Velha, amararam as vítimas e ficaram esperando passar outra vítima. Foi quando uma outra motocicleta CG titan, de cor vermelha, de placa policial JOA – 3735, passou com dois ocupantes, os bandidos abordaram as vítimas, sendo que confundiram uma das vítimas como sendo policial militar, dai em diante passaram a agredir o mesmo, com chutes, socos, e coronhadas. A vítima precisou ser levada ao HGPV, onde foi medicado e liberado em seguida. Conversamos com uma das vítimas e ele nos relatou os momentos de terror que passou nas mãos dos elementos. Ele nos disse que se realmente fosse um policial militar, não tinha dúvidas que seria executado pelos bandidos. Os três elementos tomaram rumo ignorado com as motocicletas. A policia tem que encontrar e colocar esses elementos atrás das grades. Na última semana, bandidos também tomaram de assalto uma motocicleta Honda Broz na estrada que liga Jequié Monte Branco.

Comentários no Facebook:

Comentários