Bandidos entram em residência e matam criança de 07 anos a tiros

Um garoto de 7 anos foi morto a tiros dentro de casa em Iguaí, no sudoeste da Bahia, após 2 homens invadirem o imóvel em busca do pai dele, que foi baleado e sobreviveu. O crime ocorreu na sexta-feira (16), informou a Polícia Civil.



Os nomes das vítimas não foram divulgados. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos já foi identificado, mas a polícia ainda não tem detalhes sobre a motivação do crime. A Polícia Militar, que esteve no local do crime, detalhou que por volta das 19h30min de sexta-feira, militares da 8ª Companhia Independente de Polícia (CIPM/Itapetinga) foram acionados para averiguar disparos de arma de fogo, na rua Luís Azevedo Cerqueira, bairro Marinho Freitas, no município.



No local, os policiais não encontraram as vítimas, mas foram informados que duas pessoas tinham sido atingidas por disparos de arma de fogo. Disseram, ainda, que os feridos foram socorridos, por populares para Hospital Manoel Martins de Souza, na cidade, e que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos



. Os militares realizaram rondas e buscas nas imediações, mas não encontraram os suspeitos. O caso é investigado na delegacia de Iguaí. Ninguém foi preso. Informações: G1



