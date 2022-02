Bandidos invadem base da Guarda Municipal roubam motocicleta e agridem Guarda

Dois assaltantes armados invadiram na noite de sexta-feira (11), a Base da Guarda Municipal do distrito de Planalto Ires, município de Dário Meira, e agrediu um agente de segurança com coronhadas na cabeça e fugiram com a motocicleta modelo Honda CG, Fan 150, de cor preta, placa NYX-5284, de propriedade da vítima. Até a postagem dessa matéria, o veículo não tinha sido localizado e nenhum dos assaltantes preso. As polícias Civil e Militar acompanham o caso considerado como afronta aos agentes de segurança. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários