Bandidos voltam a atacar no Loteamento Sol nascente e moradores estão assustados

Uma dupla em uma motocicleta, tem tirado o sossego dos moradores do Loteamento Sol Nascente. Segundo informações, só durante essa semana, os elementos tentaram assaltar duas pessoas que vinham do trabalho no início da noite. Eles abordam as pessoas, simulam está armados e anunciam o assalto. As vítimas saem correndo com medo.

Volta e meia esses bandidos atacam no Loteamento Sol Nascente. Recentemente elementos entraram em uma residência e mantiveram um casal refém e já tomaram de assalto motocicletas na localidade. A polícia militar tem passado na localidade com frequência, mas, infelizmente não consegue flagrar os elementos.

