Bares e Restaurantes são autorizados a funcionar em Ipiaú

os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar das 10 às 23h diariamente é o que está disposto no decreto n° 5736/2020 publicado ontem (18), no Diário Oficial do Município. O toque de recolher que antes era a partir das 20h passa a ser de 00h00 até às 5h da manhã. As academias também tiveram seu horário de funcionamento modificado, podendo funcionar a partir de agora de segunda a sábado até às 23h. Os proprietários de bares e restaurantes devem se atentar a todas as recomendações e medidas sanitárias, que inclusive foram disponibilizadas em treinamento presencial neste dia. O treinamento foi realizado pela Vigilância Sanitária do município.

Os estabelecimentos só poderão funcionar com 50% da sua capacidade total e só será permitido no máximo 6 pessoas por mesa respeitando-se 2 metros de distância entre uma mesa e outra, e de 1 metro para cadeiras. Aos clientes é autorizado o consumo apenas dentro dos estabelecimentos e eles devem estar sentados.

É proibido o uso de ventiladores e obrigatório que no local tenha disponível para clientes e funcionários álcool 70% e lavatórios para higienização das mãos com sabonete líquido e toalhas descartáveis, além de lixeira sem acionamento das mãos.

No decreto também é solicitado adequação dos cardápios para que não necessite manuseio no uso, assim como pedem atenção para higienização diária dos estabelecimentos e de mesas e cadeiras com álcool 70% a cada troca de cliente. Além disso, é obrigatório uso de máscaras para trabalhadores e clientes, e garçons e atendentes devem incluir o uso da viseira de acrílico. Informações: Site Giro Ipiau

