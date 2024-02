Barracas de alimentos já foram relocadas na Praça da Bandeira: ASSISTA

Na manhã desta quarta-feira (14), os proprietários de várias barracas que comercializam alimentos na Praça da Bandeira, em Jequié. Foram totalmente realocada para outra localidade na própria praça. A determinação foi feita pela Prefeitura do Município, para a realização da reforma total da referida Praça, que já se deu início com fechamento do local e início das obras. A previsão é que até o São João, o local esteja totalmente reformado e entregue a população. Essas barracas de alimentação, estavam no local, e há mais de 40 anos não recebe uma reforma. E em breve a população e os próprios comerciantes, vão poder desfrutar de um local mais confortável, para trabalharem.





Comentários no Facebook:

Comentários