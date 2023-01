Barragem da Pedra diminui sua vazão para apenas 60 metros cúbicos por segundo (m³/s).

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf) reduziu a vazão, ontem sexta-feira (20), a vazão de saída da Usina da Pedra, localizada no Rio de Contas, no município de Jequié, no centro-sul da Bahia, para o patamar de 60 metros cúbicos por segundo (m³/s).

No final do mês de dezembro de 2022, a vazão da Barragem da Pedra, chegou a 2.400 (m³/s), onde causou um grande estrago no centro comercial da cidade. As chuvas deram uma trégua e a situação volta a normalidade.

