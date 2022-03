Barreto Material de Construção participa da ExpoRevestir 2022

A Barreto Material de Construção está na Expo Revestir; o maior evento de moda/design do Material de Construção da América Latina, que em 2022 acontece de 8 á 11 de março. E sabe o que isso significa? Que as novidades que movimentam a Grande São Paulo e todo o mundo, chegam em tempo real, aqui em Jequié-BA. E isso muda tudo! Quer saber o que esse evento tem de tão especial? Eu te conto tudo:

1 – Curadoria de Produtos Sabe quando você vai comprar roupas (por exemplo),e tudo parece ultrapassado, antigo? Isso acontece quando não há uma curadoria. Ou Seja, a escolha de produtos, um por um, com o auxilio

de especialistas. A Ida da equipe da Barreto Material de Construção à Expo Revestir, tem como um dos objetivos o SERVIÇO de CURADORIA DE MATERIAIS. Durante o evento conhecemos as novidades, os lançamentos e as tendencias de moda e arquitetura juntamente os os representantes. O que deixa Grandes Marcas A Barreto Material de Construção mantém contato direto com as grande marcas e industrias (de pisos, metais, louças, materiais eletricos etc). Esta é uma forma de saber qual a tendencia do mercado mundial. Desta forma, as decisões são tomadas de forma mais inteligente. Trazendo vantagens e inovação para os materiais da Barreto, e para o comércio de toda a cidade.

3 – O Material ideal para cada cliente Junto com a ida para a Expo, a empresa fornece um trabalho educacional pelas redes sociais, e

através da exposição de produtos na loja. Mostrando as novidades, e a melhor forma de usar cada um desses materiais. Desta forma o cliente compra com mais segurança, e garante materiais de qualidade. O Evento acontece em São Paulo, mas nós por aqui já temos a chance de conhecer graças a Barreto.

A Expo Revestir significa inovação, compromisso e seriedade. A Barreto marca presença todos os anos desde 2003. Aprendendo, negociando, e trazendo novidades a quase duas décadas. Os Resultados, você pode conhecer fazendo uma visita. Barreto Material de Construção

