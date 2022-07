Bebê de 06 meses engasga e é salva através de orientação de SGT do Corpo de Bombeiros de Jequié no CICOM

por volta das 10:30 da manhã desta sexta-feira (22), o CICOM recebeu uma ligação de uma mãe que estava desesperada, pois seu bebê de apenas 06 meses de vida estava engasgado e sem respirar. A Sargento Carla, do 8ª GBM, assumiu a ligação e começou a passar toda orientação necessária para a mãe da criança, que já estava tendo crise convulsiva. Momentos de muita aflição, até que seguindo as orientações da profissional, a mãe da criança, informou que o bebê tinha voltado a respirar, levando assim o alívio não só para os seus familiares, como também para todos os profissionais do CICOM, que acompanharam o caso e ouviram o choro do Bebê. A equipe do Jequié Urgente, Parabeniza a Sgt Carla pelo excelente trabalho, e pelo belo trabalho da equipe do CICOM. FOTO ILUSTRATIVA

