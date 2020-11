Bebê siamesa morre após cirurgia de separação em Salvador; irmão está recuperando

Morreu, nesta sexta-feira (6), umas das gêmeas siamesas que nasceram em Salvador na última quinta-feira (29), após cirurgia de separação na Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Netto. A operação foi finalizada por volta das 3h03 desta sexta, e a irmã que sobreviveu se recupera da cirurgia.

”Elas estavam estáveis até quarta-feira [4] de tarde, quando subitamente elas tiveram uma piora clínica, o que nos fez diagnosticar um processo inflamatório intestinal, que é uma enterocolite necrosante, patologia típica de pacientes prematuros. E em decorrência dessa patologia, que leva à necrose do intestino e de órgãos como estômago, intestino delgado e grosso, tivemos que adiantar a cirurgia, na tentativa de salvar as duas gêmeas”, afirmou Célia Brito, cirurgiã da maternidade, ao G1.

Após a cirurgia de separação que transcorreu bem as irmãs estavam em observação. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), as bebês tinham condição de saúde grave. As irmãs Aila e Maila nasceram em 29 de outubro, na mesma unidade de saúde.

