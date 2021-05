Bicicleta tomada de assalto na BR 330 em Jequié é recupera pela polícia civil em Ilhéus

Após o relato do Crime de Roubo, conforme ocorrência de N° 0598/21 DRFR, onde 01 Bicicleta da marca Gios 4 Freaks, cor branca, foi tomada de assalto na BR 330, por volta das 06h30min da manhã; a equipe de Policiais da DRFR iniciaram um processo de investigação no intuito de identificar os autores e recuperar o referido objeto.

Após alguns dias do fato novas informações serviram de base para a localização da Bicicleta. O objeto foi anunciado em um grupo de vendas do Facebook pelo valor de R$ 2.700,00. O anunciante é uma pessoa que reside na cidade de Ilhéus/BA.

A equipe de investigadores da cidade de Ilhéus, em continuidade a diligência, intimou a pessoa que, em seguida, apresentou a referida bicicleta na DRFR de Ilhéus/BA.

Em depoimento, o mesmo afirmou ter adquirido o produto como forma de pagamento de um serviço prestado em uma empresa na cidade de Ubatã/BA.

A equipe da DRFR recolheu o objeto e no dia seguinte fez a devolução para o referido proprietário. Os Policiais seguem investigando a autoria do roubo. Informações: DRFR JEQUIÉ

