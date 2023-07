Bilhetes para sorteio de julho da Nota Premiada Bahia estão disponíveis

A Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, disponibilizou os bilhetes que irão concorrer no sorteio regular de julho. Para verificá-los, o participante deve acessar o site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, fazer login e escolher a opção Minha Conta/Bilhetes.



Previsto para o próximo dia 27, o sorteio deste mês irá considerar os bilhetes de compras devidamente associadas ao CPF dos participantes, realizadas ao longo do mês passado. Serão distribuídos 91 prêmios que totalizam R$ 1 milhão: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.



É muito fácil participar da Nota Premiada Bahia para concorrer a prêmios em dinheiro e ajudar as entidades filantrópicas do Sua Nota é um Show de Solidariedade. É só se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições, uma da área social e outra da saúde, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.



Solidariedade

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades por ele escolhidas recebem pontos revertidos em repasses financeiros. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas do programa, que hoje somam 549.



Atualmente, são mais de 724 mil participantes inscritos na campanha, que distribui mensalmente R$ 1 milhão em prêmios. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a campanha já contemplou 3.865 pessoas, das quais 2.383 moram na capital, 1.481 no interior e uma fora do estado. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários