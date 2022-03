Bilhetes para sorteio de março da Nota Premiada já estão disponíveis

á estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de março da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, que terá resultado divulgado na próxima quinta-feira (24). Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante de compras feitas ao longo do mês passado. Para verificar, basta fazer login no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, escolher a opção “Minha Conta” => “Bilhetes” e filtrar a busca pelo último mês de fevereiro.



O resultado do sorteio será divulgado no site da campanha e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefazba no Twitter e @sefaz.govba no Facebook. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: um prêmio de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal.

Responsável pela campanha, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) esclarece que, para equilibrar as chances dos cidadãos com maior ou menor volume de compras, cada participante tem direito, no máximo, a 45 bilhetes mensais, equivalentes a um teto de R$ 2 mil em compras no mês.

