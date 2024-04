Bispo de Jequié diz que município se transforma para melhor na gestão de Zé Cocá

O mais novo comendador da Bahia, o bispo da diocese de Jequié, Dom Paulo Romeu Dantas Bastos, agraciado que foi na última quinta-feira (4) com a Comenda 2 de Julho, por iniciativa do deputado jequieense Hassan (PP), disse que Jequié, como todas as cidades brasileiras, enfrenta problemas urbanos, mas o município tem se transformado para melhor na atual administração. “Jequié tem hoje uma outra fisionomia. Estou lá há só três anos, mas percebo as mudanças para melhor que Jequié passa com a administração de Zé Cocá”, declarou o religioso.

Na avaliação de Dom Paulo Romeu, “o gestor de Jequié tem dado testemunho muito grande de gestão digna, de gestão voltada para as necessidades do bem comum. O Zé Cocá é realmente um grande gestor, tem uma missão muito grande, e se Deus quiser, se eleito para o segundo mandato, vai melhorar ainda mais a cidade”.

