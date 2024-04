Bispo de Jequié recebe a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia

Numa das mais concorridas sessões especiais da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), que reuniu parentes, amigos, prefeitos, deputados e autoridades eclesiásticas, o bispo da diocese de Jequié, Dom Paulo Romeu Dantas Bastos, foi agraciado nesta quinta-feira (4) com a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pelo legislativo baiano. A homenagem ao religioso foi uma iniciativa do deputado jequieense Hassan (PP), que presidiu a solenidade e destacou as qualidades do laureado, “que tem se dedicado ao próximo, abençoando com sua vida a todos por onde passa, e desde o início de sua vida eclesiástica tem exercido um trabalho único e diferenciado na promoção da vida e do bem-estar social”.

A solenidade contou com a presença do Cardeal dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, e da mãe do homenageado, senhora Maria Ferreira Filha, de 97 anos, do deputado federal Leur Lomanto Junior, e do assessor da Secretaria de Relações institucionais, Yulo Oiticica, representando o governo do estado da Bahia, e ainda da prefeita de Jaguaquara, Edione Agostinone, prefeita de Cravolândia, Ivete Soares, e o prefeito de Mirantes, Wagner Ramos.

Emocionado, Dom Paulo Romeu, que está às vésperas de completar 40 anos de vida sacerdotal, agradeceu a honraria, e afirmou que “recebo essa homenagem com alegria e com o coração repleto de gratidão, gratidão a Deus porque tudo que sou é resultado da ação de Deus em minha vida, e gratidão também ao deputado Hassan, por ter colocado meu nome para receber essa honraria”.

O deputado Hassan explicou porque teve a iniciativa de homenagear o bispo. “Foi observando sua trajetória de vida, sempre preocupado com o próximo, com os carentes e necessitados, que eu e meu amigo e irmão Zé Cocá, prefeito de Jequié, refletimos sobre sua atuação na cidade, e o importante papel que ele tem desempenhado em defesa da paz, da igualdade, da convivência entre os diferentes, da harmonia e amor ao próximo”.

Vigário geral da diocese de Jequié, o padre Roberto Oliveira também agradeceu a iniciativa do deputado Hassan, e afirmou que a homenagem ao bispo dom Paulo Romeu “é uma grande alegria para todos os padres que fazem parte dessa família”.

Ao encerrar a sessão, o deputado Hassan externou que “sinto-me honrado em homenagear esse homem, reconhecendo os relevantes serviços prestados à sociedade baiana, em especial à população de Jequié e dos municípios que fazem parte da diocese, com uma atuação exemplar, zelosa e dedicada, sempre traduzindo em atos o ensinamento bíblico que nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos”.

