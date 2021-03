Blog Jequié Urgente mais uma vez mostra sua força e jovem encontra mãe e irmã que não conhecia

Em tempo recorde, o jovem Arielson Santos Sacramento, residente na cidade de Feira de Santana, conseguiu encontrar sua mãe e sua irmã, que não conhecia. Colocamos uma matéria ontem (29), por volta das 16 horas, pouco depois já recebíamos a notícia de que a mãe de Arielson morava na cidade de Jitaúna e a sua irmã estava residente em Salvador.

a mãe do jovem a dona ERONILDA DE JESUS SANTOS, já entrou em contato com o filho Arielson, a irmã também falou com o irmão e estão combinando um encontro entre eles. Pois o jovem mora em Feira de Santana, a irmão em Salvador e a mãe na cidade de Jitaúna. Deixamos aqui o nosso abraço para todos os familiares, que agora se encontraram e estão bastante felizes. E agradecemos a cada um de nossos leitores, que acreditam em nosso trabalho. Vamos continuar com a nossa missão, de levar informação com credibilidade e ajudar de alguma forma a nossa sociedade.

