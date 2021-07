Blog Jequié Urgente volta a ouvir o povo da zona rural: Visitamos moradores da região do Boqueirão de Itajuru

O blog Jequié Urgente, é um canal aberto para a população fazer suas reclamações e sugestões. E sempre recebermos pedidos de Jequieenses que levam uma vida bastante difícil na zona rural do município. O maior reclame da população da zona rural de Jequié, é as estradas, os ramais que ligam a comunidade a sede do município. Seja na região da Caatinga ou na zona da mata, o apelo é um só. QUEREMOS LEVAR NOSSA PRODUÇÃO PARA VENDER, QUEREMOS ESTRADAS, SÓ ESTAMOS PEDINDO ESTRADA. Esse é o único pedido do homem do campo, pessoas humildes e que derramam suor para trazer a sua produção para abastecer os grandes centros da Bahia. Na tarde de ontem (08), nossa equipe se deslocou até a região do Boqueirão de Itajuru. A estrada vicinal que da acesso até a BR 330, é quase que impossível transitar. São quase 08 KM, que é preciso ter paciência e muito cuidado para que não tenha um grave acidente. Dezenas de famílias, que dependem da estrada para levar o sustento para a sua mesa. Logo abaixo você vai assistir a humildade estampada no rosto das famílias que pedem o mínimo possível. ESTRADAS.

Já tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito de Jequié, Zé Coca, onde o mesmo nos disse sobre a dificuldade e o desafio que está sendo, fazer a manutenção nas estradas da zona rural de Jequié, pelo fato de estarem a anos sem manutenção. Esperamos que o prefeito de Jequié, na sua sensibilidade, olhe para aquelas famílias do Boqueirão de Itajuru, região do lajedão, que sofrem com a situação.

