BMW é flagrado pela PRF realizando ultrapassagem proibida em ponte e dirigido por condutor sem habilitação

Policiais rodoviários federais flagraram no final da tarde deste sábado (22), no Km 661 da BR 101 em Itapebi (BA), uma BMW/320i realizando ultrapassagem proibida na ponte do rio Jequitinhonha. Além disso o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas nos incisos I do art. 162 (Dirigir veículo sem possuir CNH ou Permissão para Dirigir), art. 163 (Entregar a direção de veículo a pessoa sem CNH) e mais o inciso III do art. 203 (Ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos ou túneis), todos da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As 3 multas de natureza gravíssima somaram-se mais de 3.000 reais. O veículo foi recolhido ao pátio da PRF e somente será liberado ao proprietário após apresentação de condutor habilitado.

