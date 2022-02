BMW Roubada é recuperada pela polícia militar

Policiais Militares da 55ª CIPM, do Batalhão da cidade de Barra do Rocha recuperaram na tarde dessa quinta-feira (24), um automóvel que teria sido roubado na cidade de Itabuna. Após serem informados que o veículo teria sido visto passando em Ubatã, a Guarnição de Barra do Rocha iniciou as buscas pelo carro modelo BMW, de cor branca. Depois de realizar rondas na cidade de Barra do Rocha, a guarnição deslocou à vicinal que liga a cidade de Ubatã à cidade de Ibirataia, (localidade conhecida como “barreiro”), nas proximidades da “Seresta”, e lá chegando, se deparou com o veículo roubado parado na via, em virtude de danos no motor, sendo ocupado por dois indivíduos.

De acordo com a PM, após as devidas buscas nos suspeitos e no veículo, um dos indivíduos passou a informar que o veículo pertencia a ele, e que havia negociado com o seu cunhado e não havia recebido o pagamento, e que o veículo já estava em mãos de terceiros. Disse ainda que de posse das informações de que o veículo encontrava-se em Itabuna, resolveu pegar e encaminhar para Jequié. Sendo assim, o veículo, os materiais encontrados no interior do veículo, assim como os suspeitos, foram encaminhados à Delegacia de Ubatã. Informações: Site Giro Ipiaú

