BOA INICIATIVA: Mirante na Barragem da Pedra será recuperado e vai virar ponto turístico

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início, na última terça-feira (04), às obras de recuperação de um dos pontos turísticos existentes no entorno da Barragem da Pedra. Conhecido popularmente como Mirante da Sereia, o local, que é demarcado por uma escultura em forma da cauda de sereia, passará por intervenções e melhorias, com o objetivo de propiciar às pessoas, um espaço para observação e contemplação da natureza.

Construído na época em que foi erguido o açude, que deu origem à Barragem, o Mirante é feito de alvenaria, dotado de escadas e um guarda-corpo, com vistas para o lago, para o vale do Rio das Contas e, ainda, à Pedra Santa, tornando-se, portanto, um ponto privilegiado para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais do povoado e suas cercanias. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, todo o equipamento será reconstruído e o projeto de recuperação já foi iniciado, após tratativas com os moradores da localidade e, dessa forma, foram retiradas várias cercas e um pequeno imóvel, instalados de forma irregular e que ocupavam a área pertencente a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

Quando a recuperação estiver concluída, o Mirante da Sereia deverá contar com um novo acesso, facilitando a chegada até o local, com a instalação de um novo piso em concreto estampado, bancos, paisagismo, instalação de um pergolado e a devida sinalização turística, conforme planejamento da Secretaria de Cultura e Turismo, e ainda, a implantação de um sistema de iluminação em LED, melhorias que irão fomentar o turismo ecológico, beneficiando, também, os moradores do entorno do Mirante, que passarão a contar com um maior fluxo de visitantes e, com isso, podendo vir a gerar renda a partir do atendimento de serviços turísticos à estes visitantes. Informações e Foto: SECOM/PMJ

