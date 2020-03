Boa notícia: Bahia registra casos do novo coronavírus abaixo do previsto até esta quinta

Até ontem (26), 108 casos foram registrados no território baiano

Em sua conta no Twitter, o secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, publicou em sua conta no Twitter na manhã desta sexta-feira (27) que os casos confirmados do novo coronavírus no estado até está quinta-feira (26) estão abaixo do estimado. Até ontem, 108 casos foram registrados no território baiano.



De acordo com o secretário, a inclinação da curva continua menos acentuada que a previsão original e o aumento médio diário tem se mantido em 23%. Segundo ele, à medida em que bairros mais populosos forem atingidos, espera-se um incremento maior.

Terminamos a quinta-feira (26) com 108 casos #COVIDー19 em toda a Bahia. A inclinação da curva continua menos acentuada que a previsão original. O aumento médio diário tem se mantido em 23%. À medida em que bairros mais populosos forem atingidos, espera-se um incremento maior. pic.twitter.com/LKtgMMsh97 — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) March 27, 2020

“Com base nas projeções originais ontem era para ter 230 casos e hoje 306. Se a cidade onde você mora ou uma cidade próxima teve caso confirmado, #FicaEmCasa. O distanciamento social se aplica para todos”, escreveu Vilas-Boas.

