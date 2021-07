Boa notícia! Brasil tem 10º dia de queda na média de mortes pela Covid

Com a confirmação de 1.787 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ao 10º dia seguido com queda na média móvel diária. Os dados foram obtidos nas secretarias estaduais de saúde pelo consórcio de veículos de imprensa.

Foram 1.557 óbitos em média nos últimos sete dias, o que indica uma queda de -19% na comparação com 14 dias atrás. Hoje o país completa uma semana com média móvel abaixo de 1.600. A última vez que isso ocorreu foi em março deste ano.

Pela primeira vez desde 1º de abril de 2020, o estado do Amazonas não registrou mortes. Atualmente, o estado é o 12º com mais mortes, com 13.349 óbitos. Em todo o país, são 527.016 durante a pandemia.

Veja a situação por estado e no Distrito Federal



Região Sudeste:



Espírito Santo: estável (-9%)

Minas Gerais: queda (-20%)

Rio de Janeiro: queda (-28%)

São Paulo: estável (-12%)



Região Norte:



Acre: alta (100%)

Amazonas: queda (-22%)

Amapá: estável (-11%)

Pará: queda (-23%)

Rondônia: estável (3%)

Roraima: queda (-19%)

Tocantins: queda (-24%)



Região Nordeste:



Alagoas: estável (-8%)

Bahia: queda (-19%)

Ceará: queda (-39%)

Maranhão: queda (-25%)

Paraíba: queda (-36%)

Pernambuco: queda (-25%)

Piauí: queda (-54%)

Rio Grande do Norte: queda (-25%)

Sergipe: queda (-39%)



Região Centro-Oeste



Distrito Federal: queda (-31%)

Goiás: queda (-22%)

Mato Grosso: estável (-13%)

Mato Grosso do Sul: estável (-11%)



Região Sul



Paraná: queda (-17%)

Rio Grande do Sul: queda (-18%)

Santa Catarina: estável (-11%)

Via: UOL Notícias

